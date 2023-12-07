"بنبان" الشمسية توفر 8 ملايين طن من انبعاثات الكربون خلال 4 سنوات

كتبت رحمة رمضان

يعتبر مشروع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجا وات الأعلى بالعالم، من حيث كفاءة التشغيل ونموذج يحتذى به فى التعاون المثمر بين المستثمرين والدولة، علاوة على أن المحطة نجحت فى تحقيق وفر من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون منذ تشغيلها عام 2019 حتى الآن ما يقرب من 8 ملايين طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.

وتحتل مصر المركز الرابع عالميا من حيث أكبر محطات بالعالم لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بعد اﻻنتهاء من تشغيل محطة بنبان الشمسية بقدرة 1465 ميجا وات بالتعاون مع القطاع الخاص، والذى حصل على جائزة التميز الحكومى العربية كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية، وذلك بين الدول التى تضم أكبر محطات شمسية، حيث تحتل الهند المركز اﻷول ويليها الصين ثم محطة أخرى بالهند.

ويضم موقع بنبان 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تبلغ قدرة كل محطة 50 ميجا وات، وتم إنشاء محطات المحولات من النوع المعزولة بالغاز gis بالكامل لأول مرة فى مصر، كما نجحت فى تدريب وتشغيل وخلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل أثناء فترة تنفيذ المشروع وبعد التشغيل التجارى لمحطات المستثمرين وأطلق عليه "عاصمة العالم للطاقة الشمسية".