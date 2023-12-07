اليوم السابع
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بد توافد المواطنين لحضور مؤتمر دعم المرشح عبد الفتاح السيسى فى المنوفية

الخميس، 07 ديسمبر 2023 05:28 م
بد توافد المواطنين لحضور مؤتمر دعم المرشح عبد الفتاح السيسى فى المنوفية مؤتمر دعم المرشح عبد الفتاح السيسى
المنوفية - محمد فتحى

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توافد أهالى محافظة المنوفية، لحضور مؤتمر دعم المرشح عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، وأكد عادل طلبه عضو التحالف الوطنى بمحافظة المنوفية، أنه هذا المؤتمر يعد المؤتمر الثالث للتحالف الوطنى، بحضور الدكتور ممدوح العربى عضو التحالف الوطنى بمحافظة المنوفية، عادل طلبه عضو التحالف الوطنى، الدكتور طارق سعد وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، حسن بدر وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، أحمد فوزى وكيل وزارة الثقافة بمحافظة المنوفية، باسم خميس نقيب المعلمين، وسط تواجد أمنى مكثف.

 

وأضاف طلبه، أن التحالف الوطنى بمحافظة المنوفية، يدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، نظرا لأنه رجل المرحله القادمة.

 







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