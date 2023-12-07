انطلاق قافلة طبية لقرية دقلت من جامعة كفر الشيخ ضمن "حياة كريمة"

كفر الشيخ - محمد سليمان

أطلقت جامعة كفر الشيخ قافلة طبية شاملة إلى قرية دقلت والقرى المجاورة بمركز كفر الشيخ تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أمانى شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، واستمرارا لسلسلة القوافل التى تطلقها الجامعة فى القرى على مستوى المحافظة.

يأتى ذلك فى إطار دور الجامعة فى المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية فى بناء الدولة الحديثة والمساهمة فى تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وايمانا بدور الجامعة فى خدمة المجتمع داخل قرى محافظة كفر الشيخ فى نطاق المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأشرف على القافلة ميدانيًا الدكتور أمانى شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف على قطاع الطب البشرى الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشرى، والدكتور وائل الفقى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومتابعة نافع حمادة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح مدير إدارة متابعة المشروعات.

شارك فى القافلة عدد من المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض والعلاج الطبيعى والصيدلة، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين فى مختلف التخصصات الطبية، والتى شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، والعلاج الطبيعى.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة فى إطلاق القوافل التنموية الأكثر احتياجًا، وأن القافلة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشرى والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض، موجهًا باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ بهدف إجراء الكشف الطبى، وتقديم العلاج بالمجان.

وأضاف أن القافلة الطبية شهدت اليوم إقبالا كبيرًا من الأهالى وتم أجراء الكشف الطبى على 1545 حالة من أبناء قرية دقلت والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين فى مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.