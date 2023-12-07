انتهاء أزمة المرور بمنطقة أثر النبى بالكورنيش بعد تشغيل الكوبرى الجديد.. صور

انتهت الأزمة المرورية بكورنيش النيل بالقاهرة، بمنطقة أثر النبى، بعد تشغيل كوبرى العميد إبراهيم الرفاعى - كوبرى العاشر سابقا، حيث يربط الكوبرى بين محور الحضارات وكورنيش النيل بدون تقاطعات، وتم تنفيذ نزلة مباشرة لاتجاهى الكورنيش، وعمل كوبرى بديل لتقاطع طريق الكورنيش وشارع مصر حلوان.

وتنفذ محافظة القاهرة أعمال إزالة تعارضات امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل وإزالة عدد من الشون بسوق الساحل، بمنطقة أثر النبى لتدخل الأعمال حيز التنفيذ الفعلى على أرض الواقع على مدار الأسبوع الماضى بعد عقد عدة لقاءات مع التجار والمنتفعين ضمن أعمال المشروع المتكامل لتطوير الكورنيش وإنشاء عدد من المحاور المرورية الجديدة للتباحث فى شؤون أعمال التطوير والحصر، والتعارضات الموجودة بمنطقة سوق الغلال والجارى بها التطوير وتنفيذ كوبرى جديد بمحور الحضارة بما يحفظ حقوق التجار ويحقق المصلحة العامة.

وتم تعويضهم بأماكن بديلة تمثلت فى مبنى متميز كامل التشطيب والمرافق والخدمات بمنطقة سوق العبور على مساحة كبيرة حرصا من الدولة المصرية على حماية أرزاق التجار واستمرار أعمالهم بالصورة الطبيعية دون تأثر.

الجدير بالذكر نجاح فرق العمل بالمنطقة الجنوبية من بذل الجهود لإزالة تعارضات امتداد المحور الجديد والتى شملت إزالة بنزينة ومبنى البريد والمرافق ومبنى رئاسة حى دار السلام القديم ومحطة محمول بمركز شباب الفسطاط وإزالة التعارضات بالمثلثة بقرية الفخارين وإزالة التعارضات بسوق الساحل وذلك من خلال عقد اللقاءات الدورية مع التجار بمنطقة أثر النبى بنطاق الحى، فى لقاء مفتوح للتباحث فى أمور أعمال التطوير والاستعداد للمرحله القادمه بعد التطوير.