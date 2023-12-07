الولايات المتحدة تعارض فكرة إنشاء منطقة عازلة داخل قطاع غزة

وكالات

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة لا تدعم فكرة إنشاء منطقة عازلة داخل أراضي قطاع غزة.

وأشار المتحدث في مؤتمر صحفي الأربعاء، في توضيح الموقف الأمريكي إلى المبادئ الأساسية، من وجهة نظر واشنطن، لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، والتي ذكرها وزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال زيارة إلى طوكيو قبل عدة أسابيع.

وقال إن "أحد هذه المبادئ هو أنه لا ينبغي تقليص مساحة قطاع غزة بأي شكل من الأشكال، ويظل هذا موقفنا، مضيفا أنه "إذا كانت أي منطقة عازلة مقترحة داخل غزة، فسيكون ذلك انتهاكا لهذا المبدأ"، مشددا على أن الولايات المتحدة تعارض إنشاء مثل هذه المنطقة العازلة.

وأعرب مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، عن قلقهم من الفكرة التي طرحها مسؤولون إسرائيليون سابقون لإقامة "منطقة عازلة" محصنة في شمال غزة لحماية إسرائيل من أي هجوم مستقبلي.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد ذكرت أن تل أبيب أبلغت دولا عربية نيتها إنشاء منطقة عازلة على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة "لمنع وقوع هجمات في المستقبل".