اليوم السابع
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الخميس، 07 ديسمبر 2023 08:02 م
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الوطنية لمكافحة الفساد تعقد ندوة بعنوان "التطور فى استخدام تكنولوجيا المعلومات"

الخميس، 07 ديسمبر 2023 07:42 م
الوطنية لمكافحة الفساد تعقد ندوة بعنوان "التطور فى استخدام تكنولوجيا المعلومات" ندوة التطور فى استخدام تكنولوجيا المعلومات للوقاية من الفساد
كتب محمد أبو ضيف

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بمناسبة فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذى اتخذته الأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر من كل عام، عقدت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ندوة تثقيفية تحت عنوان "التطور في استخدامات التكنولوجيا في الوقاية من الفساد ومكافحته - ملامح الجمهورية الجديدة" بمقر الأكاديمية، بهدف التعرف علي أهمية الاستخدامات التكنولوجية لدعم سبل الوقاية من الفساد. 
 
وخلال فعاليات الندوة ناقش الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق والمحاضر ببرنامج ماجستير الحوكمة ومكافحة الفساد بالأكاديمية، دور تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في تعظيم جهود الحوكمة والحد من الفساد، وكيفية تأثير هذه التطبيقات في تطوير نماذج العمل والحد من الفساد.
 
ثم استعرضت غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، متطلبات التحول نحو الحكومة الرقمية مع تتبع رحلة مصر في توظيف التكنولوجيا الناشئة لرفع كفاءة الخدمات الاستباقية. 
 
كما تناول الوكيل خالد زورة، رئيس قطاع التحول الرقمي والبنية المعلوماتية بهيئة الرقابة الإدارية، منهجية مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية والدروس المستفادة من مراحل التنفيذ بما شملته من فرص وتحديات.
 
وخلال الندوة تم عرض فيلمًا يطرح جهود الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، ودورها المحوري في نشر المعرفة النظرية والعملية في مجالات منع ومكافحة الفساد لرفع كفاءة الأفراد والأجهزة ذات الصلة من خلال ضمان مواكبة أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية. 
 
شهدت الندوة مشاركة من كبار المحاضرين في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية بجهود منع ومكافحة الفساد، متمثلة في الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والشباب والأكاديميين. وممثلين عن بعض الجهات الدولية المعنية.
الرقابة 2الندوة
الرقابة الإدارية
جانب من الندوة

الرقابة
جانب من الندوة

 







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