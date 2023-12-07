اليوم السابع
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المحطات النووية تنتهى من تلقى طلبات الالتحاق بوظائف الدرجة الأولى والثانية اليوم

الخميس، 07 ديسمبر 2023 10:14 ص
المحطات النووية تنتهى من تلقى طلبات الالتحاق بوظائف الدرجة الأولى والثانية اليوم محطة الضبعة- أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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تنتهى هيئة المحطات النووية من تلقى طلبات الراغبين فى التقدم لوظائف التعاقد بمكافأة شاملة للدرجتين الأولى والثانية حتى اليوم الخميس، على أن تبدأ من غداً الجمعة وحتى 14 ديسمبر فى تلقى طلبات الراغبين فى التقدم لوظائف التعاقد بمكافأة شاملة للدرجة الثالثة.

كما حددت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء آخر موعد لتلقى طلبات الالتحاق بالوظائف سيكون خلال الفترة من 22 وحتى 28 ديسمبر لجميع التخصصات لمن تخلفوا عن موعد التقديم المحدد لهم وفقا لكل تخصص.

وتتلقى هيئة المحطات النووية طلبات الالتحاق بالوظائف من خلال موقعها الإلكتروني https://nppa.gov.eg/employment/default وتبدأ فى تلقى طلبات التقديم على وظائف درجة مدير عام من 15 وحتى 21 ديسمبر.

 







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وظائف




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