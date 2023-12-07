اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الكرملين: الرئيس الروسى وولى العهد السعودى بحثا الأوضاع بالشرق الأوسط

الخميس، 07 ديسمبر 2023 12:16 ص
الكرملين: الرئيس الروسى وولى العهد السعودى بحثا الأوضاع بالشرق الأوسط الأمير محمد بن سلمان وبوتين
أ ش أ

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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميترى بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بحثا الأوضاع الراهنة فى الشرق الأوسط وما يتعلق بما وصفه "الصراع الإسرائيلى الفلسطيني"، وقضايا مهمة أخرى على الساحة الدولية.

وقال بيسكوف - حسبما أوردت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - "إن زيارة ولى العهد السعودى إلى روسيا، سيتم الترتيب لها عبر القنوات الدبلوماسية ، ولا توجد تفاصيل بعد"، مضيفا أنه لا تتم مناقشة مبادرات السلام المشتركة بين روسيا والمملكة العربية السعودية حاليًا .

 

 







الأمير محمد بن سلمان

بوتين

روسيا

السعودية



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