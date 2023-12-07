القومي المرأة ينظم "مؤتمر اليوم الواحد للإبداع فى مواجهة العنف"

كتب محمود راغب

في إطار حملة الـ١٦ يوم للقضاء على العنف ضد المرأة تحت شعار "كوني"، نظم المجلس القومي للمرأة "مؤتمر اليوم الواحد للإبداع في مواجهة العنف.. المرأة والفنون"، بحضور الدكتورة رانيا يحيي عضوة المجلس ومقررة لجنة الفنون والآداب، وعميدة المعهد العالي للنقد الفني ، وعضوات وأعضاء اللجنة، وذلك بمقر المعهد العالي للنقد الفني التابع لوزارة الثقافة بأكاديمية الفنون.

وفى كلمتها، تحدثت الدكتورة رانيا يحيي، عن بعض أشكال العنف التى تواجه المرأة، وأكدت على أهمية دور الفن فى تغيير الثقافة بالمجتمع، وتوجهت بالشكر إلى كل من الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس على جهود المجلس للقضاء على العنف ضد المرأة، والدكتورة غادة جبارة رئيسة أكاديمية الفنون علي اهتمامها ودعمها للمؤتمر .

فيما تحدث المستشار علاء الشيمي عن العلاقة بين الفن ومناهضة العنف ضد المرأة، مشيرا الي وجود العديد من الأعمال السينمائية التي أثرت في التشريعات الدستورية منها فيلم "اريد حلاً" ، كما ناقش العقوبات المتعلقة بجرائم التهديد علي الانترنت والتنمر والتمييز ضد أفراد أو ضد طائفة، كما استعرض تكلفة جرائم العنف ضد المرأة علي اقتصاد الدولة التي بلغت 7,888,000 جنيه مصري، وأوصي بضرورة وجود قانون مجمع للعنف ضد المرأة.

فيما أشارت الفنانة عزة لبيب إلى أهمية توعية المرأة بكيفية تربية أطفالها بدون إيذاء بدني حتي لا يعتاد الأطفال علي ذلك ويحدث تقبل له.

وقد أكدت الفنانة بشري علي أن المرأة في مجال الفن أيضا تواجه العنف والتمييز بصور مختلفة، ويعد ذلك نتاج لثقافة وأفكار مازالت سائدة بالمجتمع.

فيما أكدت الدكتورة نادية حليم أن إنشاء المجلس القومي للمرأة عام ٢٠٠٠ كان هو الدافع لاهتمام المركز الأعلي للنقد الفني ببحوث المرأة، مؤكدة أهمية البحث العلمي لأي عمل فني أو درامي أو أي مجال من المجالات، كما تطرقت إلي قضايا المرأة المطروحة فى الدراما والإعلام والتى ساهمت فى تغيير قوانين لصالح المرأة.

وفى نهاية اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا يحيي التوصيات التى انتهى اليها اللقاء وفى مقدمتها التأكيد علي أهمية دور الفن في مواجهة العنف ضد المرأة، وأهمية ضبط المفاهيم والتعريفات الخاصة بالعنف، وضرورة تعزيز دور المرأة الثقافي والاجتماعي والنفسي بكافة الوسائل.

هذا وقد تضمن المؤتمر جلستان ومائدة مستديرة فيما بينهما، وقد أدارت الجلسة الأولى الدكتورة رانيا يحي، والمتحدثين تضمنوا المستشار علاء الشيمي رئيس الاستئناف ووكيل قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، والدكتورة نادية حليم عضوة لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة، وضحي عاصي عضوة لجنة الفنون والآداب وعضوة مجلس النواب، وضيفة شرف المؤتمر الفنانة بشري عضوة لجنة الفنون والآداب.

والمائدة المستديرة يديرها الدكتور شوكت المصري عضو لجنة الفنون والآداب والاستاذ بالمعهد العالي للنقد الفني والمتحدثين بها الدكتور إيهاب حمزة العميد السابق لكلية تربية جامعة حلوان والدكتور أشرف توفيق الاستاذ الناقد السينمائي بالمعهد العالي للنقد الفني والدكتورة ماجدة سعد الدين استاذ النقد التشكيلي بالمعهد العالي للنقد الفني والدكتور هشام عبد العزيز بالمعهد العالي للنقد الفني والدكتورة جيهاد محمود عضوة لجنة الفنون والآداب.

أما الجلسة الثانية كانت برئاسة المذيعة والدارسة في المعهد العلمي للنقد الفني سارة سراج، والمتحدثين تضمنوا كل من الدكتور أيمن الشيوي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، والمخرج توني نبيه، والكاتبة المسرحية رشا عبد المنعم، والسيناريست الدكتورة ثناء هاشم عضوة لجنة الفنون والآداب، والدكتورة سمر سعيد عميدة المعهد العالي للفنون والآداب.