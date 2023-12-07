القليوبية تنهى استعداداتها لانتخابات الرئاسة.. 365 مقرا و16لجنة عامة و484 لجنة فرعية

القليوبية - إبراهيم سالم

أنهت محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان، استعداداتها لاستقبال انتخابات الرئاسة 2024 من خلال تجهيز اللجان العامة والفرعية واستراحات القضاة، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لضمان استقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 بسلاسة ويسر، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وبدأت الاستعدادات من خلال الجولات المتلاحقة لمحافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على كافة المراكز والمدن لمراجعة كافة الاستعدادات، حيث تفقد عددا من المدارس بمدن بنها وكفر شكر وطوخ وشبرا الخيمة وشبين القناطر والقناطر الخيرية والخانكة والعبور، فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية القادمة والمقرر انعقادها أيام 10، 11، 12 ديسمبر، مشيرا إلى تجهيز 365 مقراً انتخابياً و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالى 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخب وناخبة.

أما عن اللجان الخاصة بالمغتربين، كشف محافظ القليوبية أنها عبارة عن 9 لجان منتشرة بمراكز ومدن المحافظة والتى جاءت على النحو التالي:

مدرسة الـ70 مترا للتعليم الأساسى حى الشباب بمنطقة 70 مترا بمدينة العبور.

مدرسة عثمان بن عفان التجريبية لغات شارع الصحافة الحى التاسع بمدينة العبور.

محطة السكة الحديد بشبرا الخيمة.

قسم الخصوص مدرسة الأمير الإعدادية رقم واحد شارع الأمير الرئيسى.

قسم الخصوص معهد أبو بكر الصديق الأزهرى شارع البترول بعزبة النورة.

قسم ثان بنها مدرسة بنها الثانوية بنات شارع الاستاد أمام نادى سيتى كلوب مدينة بنها.

قسم ثان شبرا الخيمة شركة أنابيب البترول منطقة مسطرد شبرا الخيمة ثان.

مركز الخانكة مدرسة عزبة الأبيض الابتدائية المشتركة رقم 2 بأبى زعبل وسط عزبة الأبيض.

مركز الخانكة مدرسة قنديل الإعدادية بنين عرب العيايدة شارع المدرسة.

وناشد "الهجان"، أبناء محافظة القليوبية بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لتظهر للعالم مدى وعى الشعب المصرى وتحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية، كونها من المحافظات الرائدة والسباقة فى الوعى السياسى والمشاركة الانتخابية.



لجان الانتخابات فى القليوبية



محافظ القليوبية يتفقد اللجان



محافظ القليوبية يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية بالمدارس