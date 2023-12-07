"العربية للتصنيع" تبحث مع شركة داسو الفرنسية مستقبل التعاون المشترك

كتب زكى القاضى

خلال مباحثاته مع وفد شركة داسو الفرنسية رئيس الهيئة العربية للتصنيع يؤكد أهمية تعزيز التعاون القائم علي توطين التكنولوجيا وتطوير الشراكة القائمة في مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية في مجال صناعة الطائرات ، وضعت الهيئة العربية للتصنيع هدفا واضحا من خلال مشاركتها في فعاليات معرض الصناعات الدفاعية إيدكس 2023، يتمثل في تعزيز التعاون والتوسع في الشراكات مع كبري المؤسسات والشركات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية , حيث أوضح اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع خلال ختام فعاليات المعرض أن الهيئة تستهدف تعزيز التعاون القائم علي توطين التكنولوجيا والتوسع في التعاقدات الخارجية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة .

وتقديرا لمكانة مصر الإقليمية والدولية , حرصت شركة داسو الفرنسية المشاركة في فعاليات معرض إيدكس 2023 علي تفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع وعقد مباحثات هامة بين اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع , و

Anne Lise Dallut مدير عام شركة داسو الفرنسية في مصر ، وتناولت المباحثات , تعزيز التعاون في العديد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

يذكر أن هناك أن هناك تعاون وشراكة قائمة بين الهيئة العربية للتصنيع ، وشركة داسو الفرنسية ، حيث تم إنشاء مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية في مجال صناعة الطائرات , ومقرها حلوان, حيث يتم التدريس فيها بمناهج فرنسية متطورة , ومدرسين فرنسيين , بجانب المدرسين المصريين .