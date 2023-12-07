أعلنت الصحة الفلسطينية، أن هناك نحو 800 ألف شخص في شمال غزة دون خدمات صحية، مؤكدة أن 7 آلاف جريح في قطاع غزة حالتهم خطرة، بينما قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 60% من مصابي غزة بحاجة للعلاج بالخارج، عن القاهرة الإخبارية.
واستُشهد، اليوم الخميس، عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، فى قصف الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا.
وأفادت مصادر طبية وبالدفاع المدني في القطاع، بأن طائرة حربية إسرائيلية قصفت مسجدا في حي الدرج بمدينة غزة، ما أدى إلى سقوط 12 شهيدا على الأقل، وإصابة العشرات بجروح، إضافة إلى تدمير عدد من المنازل المجاورة.
وأضافت، أن طائرات الاحتلال قصفت منازل في البلدة القديمة في مدينة غزة، في محيط منطقة حمام السمرة، وميدان فلسطين، وسوق الزاوية، وموقف جباليا، ما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء والجرحى، ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى المناطق المستهدفة، وانتشال الشهداء وإسعاف الجرحى، بسبب القصف العشوائي.
وقصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته دباباته منازل في أحياء الزيتون والشجاعية والصبرة شرق غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وإصابة آخرين. وطال القصف العشوائي مفرق السرايا في حي الرمال غرب مدينة غزة، وأدى إلى تدمير عدد من البنايات السكنية.
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