السفير المصرى فى بغداد يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية العراق

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قدم سفير مصر لدى العراق أحمد سمير، اليوم /الخميس/ أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية العراق الشقيق الدكتور عبداللطيف رشيد، ونقل تحيات السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى نظيره العراقي.

وذكرت وزارة الخارجية -على صفحتها الرسمية بموقع (فيس بوك)- أن السفير نوه بالعلاقات الاستراتيجية والروابط التاريخية والأخوية بين مصر والعراق، مؤكدا ضرورة تعزيز العمل على توسيع أطر التعاون فى مختلف المجالات، سواء عبر التعاون الثنائى أو من خلال آلية التعاون الثلاثى مع الأردن، وخاصة تعزيز مستويات التبادل الاقتصادى والتجارى بين البلدين.

بدوره، أعرب رئيس الجمهورية العراقية عن اعتزاز العراق الشقيق بالعلاقات التاريخية مع مصر، وحرصه على دفع العلاقات الثنائية قدماً والاستفادة من الخبرات المصرية فى مختلف المجالات، راجياً نقل خالص تحياته وتقديره إلى السيد رئيس الجمهورية.