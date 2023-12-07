الرئيس السيسي يشهد اختبارات الهيئة لطلبة الأكاديمية والكليات العسكرية.. إنفو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أن القوات المسلحة تحرص على انتقاء أفضل الطلبة وفقًا لأحدث المعايير العلمية، بعد اجتيازهم كافة الاختبارات بنجاح لينالوا شرف الانضمام للقوات المسلحة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، حيث كان فى استقباله بمقر الكلية الحربية، الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

اختبارات الكليات العسكرية

- شاهد الرئيس عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية كل البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التى حصل عليها أثناء تأديته مراحل الاختبارات المختلفة حتى وصوله إلى مرحلة كشف الهيئة

- ناقش الرئيس الطلبة المتقدمين فى عددٍ من الموضوعات والقضايا التى تدور محليًا وإقليميًا ودوليًا للوقوف على مدى إدراكهم المعرفى ووعيهم الثقافى

- حرص الرئيس على إطلاع الطلبة على رؤية الدولة بكل مؤسساتها وسعيها لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصرى بكل المجالات وطالبهم بمداومة الاطلاع المعرفى ومواكبة العلوم الحديثة لبناء الشخصية القادرة على حماية الوطن

- أكد الرئيس السيسى أن القوات المسلحة تحرص على انتقاء أفضل الطلبة وفقًا لأحدث المعايير العلمية بعد اجتيازهم كل الاختبارات بنجاح لينالوا شرف الانضمام للقوات المسلحة

- أوصى الرئيس الطلبة بأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر كجزء أصيل من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم