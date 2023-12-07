اليوم السابع
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الرئيس السيسي لملتحقى النيابة: التدريب المستمر يحقق التناغم بين جهات الدولة

الخميس، 07 ديسمبر 2023 03:01 م
الرئيس السيسي لملتحقى النيابة: التدريب المستمر يحقق التناغم بين جهات الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بعض ملامح الدورة التدريبية الملتحقين بالنيابة العامة ومجلس الدولة، حيث أكد أهمية التدريب المستمر لتحقيق التناغم بين جهات الدولة المختلفة وتعزيز التنسيق بينهم، بما يسهم بشكل مباشر فى تطوير الأداء وتعزيز الانضباط والوعى، متمنياً للمشاركين فى الدورة التدريبية تحقيق الاستفادة المثلى بما يسهم فى تحسين العمل فى جميع أجهزة الدولة.
 
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد اليوم، اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، حيث كان فى استقباله بمقر الكلية الحربية، الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى.






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النيابة العامة

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