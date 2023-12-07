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الرئيس السيسى يشيد بالوعى الثقافى للطلبة المتقدمين للكليات العسكرية

الخميس، 07 ديسمبر 2023 02:44 م
الرئيس السيسى يشيد بالوعى الثقافى للطلبة المتقدمين للكليات العسكرية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، الخميس، اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، حيث كان فى استقباله بمقر الكلية الحربية، الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى.
 
وشاهد الرئيس السيسى، عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية كافة البيانات الخاصة بكل طالب، والدرجات التى حصل عليها أثناء تأديته مراحل الاختبارات المختلفة حتى وصوله إلى مرحلة كشف الهيئة.
 
كما ناقش الرئيس السيسى، الطلبة المتقدمين، فى عددٍ من الموضوعات والقضايا التى تدور محليًا وإقليميًا ودوليًا، للوقوف على مدى إدراكهم المعرفى ووعيهم الثقافى، مشيدًا بمستوى الوعى الذى أظهره الطلبة، ومدى استيعابهم لما تقوم به الدولة المصرية من جهود فى كافة المجالات والقضايا.






الرئيس السيسي

اختبارات كشف الهيئة للطلبة

الاختبارات الالكترونية

اليوم السابع بلس




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