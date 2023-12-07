اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 ديسمبر 2023 03:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى للملتحقين بالكليات العسكرية: كونوا قدوة لجميع أبناء مصر

الخميس، 07 ديسمبر 2023 03:03 م
الرئيس السيسى للملتحقين بالكليات العسكرية: كونوا قدوة لجميع أبناء مصر الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
 
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، حيث كان فى استقباله بمقر الكلية الحربية، الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى.
 
وأوصى الرئيس السيسى الطلبة، بأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر كجزء أصيل من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم، متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح لاجتياز مرحلة الاختبارات لينالوا شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية العريقة.






السيسي

الرئيس السيسي

النيابة العامة

مجلس الدولة

عاجل




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة