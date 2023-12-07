الرئيس السيسى للملتحقين بالكليات العسكرية: كونوا قدوة لجميع أبناء مصر

كتب محمد الجالى

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، حيث كان فى استقباله بمقر الكلية الحربية، الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

وأوصى الرئيس السيسى الطلبة، بأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر كجزء أصيل من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم، متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح لاجتياز مرحلة الاختبارات لينالوا شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية العريقة.