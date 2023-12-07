وقالت وزارة الدفاع - فى بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" إن وحدات من القوات المسلحة السورية العاملة على اتجاه ريف حلب الغربي تصدت لهجوم نفذته المجموعات الإرهابية المسلحة على بعض النقاط العسكرية، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الإرهابيين وتدمير أسلحتهم وعتادهم، وتم سحب جثث عدد منهم.

وأضافت الوزارة إن القوات المسلحة العاملة على الاتجاه ذاته أسقطت أيضاً سبع طائرات مسيرة مفخخة حاولت الاعتداء على بعض المواقع العسكرية السورية.