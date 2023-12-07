"التموين" تدعم أهالى الأقصر بـ15.5 طن سكر بأسعار مخفضة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، عن استمرار مبادرة تخفيض الأسعار للسلع الغذائية بناءاً على تعليمات وتوجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار مدير المديرية، بشأن متابعة توفر السلع الغذائية الأساسية والإستراتيجية بالأسواق وبأسعار مخفضة ضمن مبادرة مجلس الوزراء.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم استلام كمية قدرها 110 أطنان من الكمية الإجمالية بمخزن الشركة المصرية بالأقصر، موضحاً أنه تم تسليم كمية 25,5 طن للجان المشتركة من مجالس المدن والتموين على مستوى المحافظة، وتوزيع كمية قدرها 15,5 طن على المواطنين بحد أقصى 2 ك لكل مواطن، حيث يستمر الضخ اليومي لكافة أرجاء المحافظة لحين الانتهاء من توزيع الكمية الإجمالية 350 طنا.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، أنه من المقرر أن تستمر المديرية في تطبيق مبادرة خفض الأسعار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، من خلال استمرار معارض المبادرة وفروع الشركة المصرية والسلاسل التجارية الكبرى، وإمداد المحافظة بكميات قدرها 350 طن سكر حر من قبل الوزارة والاستلام على دفعات والتوزيع بنسب طبقا لكثافة التعداد السكاني لكل مركز ومدينة تحت إشراف رئيس الوحدة المحلية وإدارة التموين ومباحث التموين بسعر 27 جنيها / الكيلو.

وشدد وكيل تموين الأقصر، على توفير الدعم اليومي من السلع الغذائية الأساسية للمعارض والمحلات، وذلك بالتعاون مع التجار والشركات المختلفة، حيث تشمل خريطة الأماكن للمبادرة بجانب المحلات والسوبر ماركت المنتشرة بكافة مدن المحافظة، توفير السلع فى معارض ببندر الأقصر ومدينة إسنا ومركز البياضية وآخر بالطود ومعرض بأرمنت، وكذلك 3 منافذ بشوارع مدينة إسنا، حيث تم إمداد الوحدات المحلية على مستوى المحافظة بكافة السلع الغذائية الاساسية (سكر ـ أرز ـ زيت - مكرونة ـ مسلي ـ دواجن وغيرها من السلع ) وذلك بمشاركة مخازن الشركة المصرية التابعة لوزارة التموين والسلاسل التجارية الكبرى والمحلات التجارية.



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توفير كميات من السكر لأهالى الأقصر بأسعار مخفضة



دعم أهالى الأقصر بسكر بأسعار مخفضة