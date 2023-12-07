التحالف الوطنى بالإسماعيلية ينظم حملة للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطينى

الإسماعيلية- صبرى غانم

في إطار حملات التبرع بالدم لصالح الأشقاء فى فلسطين بكافة أنحاء الجمهورية، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتحت عنوان "نقطة دم تساوى حياة".

نظم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى حملة تبرع بالدم لأهلنا بغزة في ميدان المطافي، اليوم الخميس وذلك بداية من الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، ويدعو شباب المبادرة المواطنين ومن يرغب في التبرع بالدم لمصابي غزة بالتوجه لمكان الحملة والمشاركة بها.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم والإغاثة لشعب فلسطين الشقيق، وتأكيدًا على الدور الريادي والإقليمي للمؤسسة داخل مصر وخارجها ووقوف مصر شعب وقيادة إلى جانب الشعب الفلسطيني ومؤازرته في محنته.