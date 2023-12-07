الأرصاد: شبورة كثيفة وطقس لطيف نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 14 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقسا لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حارا على جنوب البلاد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية كثيفة أحيانا من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كما متوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة شمالا على مناطق متفرقة من الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14.