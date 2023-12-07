اعترافات لصوص المساكن بطنطا: نفذنا 22 واقعة سرقة بأسلوب كسر الأبواب

كتب سليم على

أدلى 4 عاطلين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق فى الغربية، تفيد تكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة منازل المواطنين فى طنطا.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين لإثنين منهم معلومات جنائية ومن بينهم عميلين سيئى النية، ومقيمون بدائرة قسم شرطة أول طنطا، تخصص نشاطهم الإجرامى فـى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الأبواب" بدائرة القسم، واعترفوا بارتكاب عدد 22 واقعة سرقة بذات الأسلوب.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.