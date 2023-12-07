اليوم السابع
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الخميس، 07 ديسمبر 2023 01:08 م
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استشهاد فلسطينى متأثرا بجروحه خلال عدوان الاحتلال على مخيم "طولكرم"

الخميس، 07 ديسمبر 2023 12:05 م
استشهاد فلسطينى متأثرا بجروحه خلال عدوان الاحتلال على مخيم "طولكرم" قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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استُشهد رجل فلسطينى، اليوم الخميس، مُتأثرًا بجروح أصيب بها من قوات الاحتلال الإسرائيلى قبل أسابيع فى مخيم "طولكرم" الواقع شمال غرب الضفة الغربية. 

وأفادت مصادر طبية، بأن المواطن عوض تايه محمد عنبر (47 عامًا) استُشهد مُتأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها في الرابع عشر من الشهر الماضي، عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم. 

وفى وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، 42 فلسطينيًا، من أنحاء مُختلفة فى الضفة الغربية، نصفهم من قطاع غزة كانوا يعملون داخل إسرائيل وهربوا إلى الضفة بعد طردهم من أماكن عملهم وتقطع السبل بهم داخل الخط الأخضر. 

وقالت مصادر أمنية في جنوب الضفة الغربية إن قوات الاحتلال اعتقلت 13 شخصًا من مُحافظة "الخليل"، وخمسة بينهم ثلاثة من قطاع غزة، من مُحافظة "بيت لحم".

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال ثلاثة أشخاص من البلدة القديمة في "نابلس" شمال الضفة الغربية، واثنين من قطاع غزة. ومن مُحافظة "طولكرم" شمال غرب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال 19 شخصًا جميعهم من قطاع غزة. 

وبلغت حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر أكثر من 3640، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن. ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر. وتشمل المُعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا. 

 







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اقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم



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