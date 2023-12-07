استشهاد فلسطينى متأثرا بجروحه خلال عدوان الاحتلال على مخيم "طولكرم"

رام الله (أ ش أ)

استُشهد رجل فلسطينى، اليوم الخميس، مُتأثرًا بجروح أصيب بها من قوات الاحتلال الإسرائيلى قبل أسابيع فى مخيم "طولكرم" الواقع شمال غرب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية، بأن المواطن عوض تايه محمد عنبر (47 عامًا) استُشهد مُتأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها في الرابع عشر من الشهر الماضي، عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم.

وفى وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، 42 فلسطينيًا، من أنحاء مُختلفة فى الضفة الغربية، نصفهم من قطاع غزة كانوا يعملون داخل إسرائيل وهربوا إلى الضفة بعد طردهم من أماكن عملهم وتقطع السبل بهم داخل الخط الأخضر.