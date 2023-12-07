اليوم السابع
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ارتفاع حصيلة قتلى موظفى "الأونروا" فى غزة إلى 132 شخصا

الخميس، 07 ديسمبر 2023 01:31 م
ارتفاع حصيلة قتلى موظفى "الأونروا" فى غزة إلى 132 شخصا غزة
وكالات

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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ارتفاع عدد القتلى من موظفيها في قطاع غزة إلى 132 شخصا.

وجاء في تقرير الوكالة أن "132 من موظفي الأونروا قتلوا منذ السابع من أكتوبر".

وبحسب موقع روسيا اليوم، أضافت أن أكثر من مليون نازح داخليا يحتمون في 98 منشأة تابعة للأونروا في المركز وفي منطقتي خان يونس ورفح.

وحذر فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في وقت سابق، من أن الهجوم الإسرائيلي على جنوب غزة قد يدفع مليون لاجئ إلى الحدود المصرية.

كما حذرت الوكالة من تفشي لمرض "التهاب الكبد الوبائي أ".

 







الأونروا

غزة

قطاع غزة

الامم المتحدة




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