اتحاد المستثمرين يبايع المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي رئيسا لفترة جديدة

أعلن الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة الدكتور محرم هلال، دعمه وتأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة.

وأكد الدكتور محرم هلال، أن الصناع والمستثمرين يختارون الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة ردا للجميل واستكمالا للإنجازات، من أجل الحفاظ على الاستقرار المتحقق ومواصلة الإصلاح والتنمية والبناء، من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة ومن أجل التوسع فى الصناعات وزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات من أجل خلق المزيد من فرص العمل.

وأضاف، أن اختيارهم وتأييدهم ترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة من أجل استمرار دحر الإرهاب ومكافحة الفساد، ومن أجل الثأر لحق الشهداء وتضميد جراح المكلومين، مشبرا إلى أن الرئيس مهموم بشؤون مصر وأعلم الناس بما يصلحها، وأن مصر بخير والأزمات إلى زوال والقادم أجمل.

شهد فعاليات الملتقى اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجى، وألقى محاضرة قال فيها أن وضوح الرؤية وحكمة الفكر الاستراتيجى أحد أهم مميزات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تمكنت مصر من تحقيق الردع السلبى والإيجابى لمن يظن نفسه قادرا على النيل من أمنها وسلامة شعبها من خلال أى مغامرة عسكرية ضدها، فالردع يحقق لمصر وشعبها الحفاظ على ثرواتهم، ويمنع نشوب حروب نحن فى غنى عنها، فالقوة العسكرية تحقق السلام، إذا ما أُحسن استخدامها، وهو ما أثبتته مصر وأقر به أبناؤها، وهم يتابعون على مدى شهرين كاملين ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطينى الأعزل من عدوان إسرائيل الغاشم عليهم.

وتحدث الدكتور مصطفى الفقى السياسى والكاتب والمفكر، مؤكدا أن مصر كبيرة وشامخة ومحفوظة برعاية ربها، كانت ومازالت وستبقى قوية، وساق لها القدر وطنيين مخلصين كالرئيس السيسى لانتشالها من قبضة الضياع التى كانت تحاك بها، وما تحقق على أرضها من إنجازات، كُنا نُعَاتَبُ على عدم وجودها منذُ عشر سنوات، فالآن بنية تحتية كبيرة وقوية على مستوى جميع محافظات الجمهورية تفتح الطريق ممهدا وعلى مصراعيه للمزيد من ضخ الاستثمارات الداخلية والخارجية.

وأكد الفقى على ضرورة رد الجميل لرجل الأفعال لا الأقوال الرئيس السيسى، لإعادة انتخابه مرةً أُخري.

شهد فعاليات المُلتقى، اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية الأسبق، والكاتب الصحفى مصطفى بكرى، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والأنبا إكليمندوس ممثلا رسميا عن قداسة البابا، واللواء حمدى بخيت واللواء محمد الشهاوى، والكابتن عبدالعزيز عبدالشافى، واللواء صلاح عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون، وممثلون عن مجتمع المال والأعمال وجمعيات المستثمرين، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمكتب التنفيذى، والدكتور أسامة حفيلة نائب رئيس الاتحاد، والدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد، والدكتور صبحى نصر أمين الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور سمير عارف والدكتور محمد سعد والمهندس علاء السقطى والمهندس عبدالله الغزالى منسق عام المؤتمر، والمهندس محمود الشندويلى والمهندس على حمزة، والنائبة هالة فوزى أبو السعد عضو مجلس النواب، والمهندس بهاء العادلى، وسامى سليمان، وعبير عصام، وأعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد أيمن رضا ومها حسن ودعاء قنديل واللواء حسام الشهاوى المدير العام لاتحاد المستثمرين.