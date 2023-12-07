إعدام 1248 كيلو أغذية و478 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك بالدقهلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، حملات تفتيشية على 355 منشأة، تبين أن 43 منها دون ترخيص، وتستوجب الغلق الفورى لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة، وذلك تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى.

وكشف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 167 محضرًا، وسحب 61 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، كما جرى إعدام 1248 كيلو من أغذية متنوعة و478 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمى وتغير فى الخواص الطبيعية

وأكد مكين استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.