إصابة 6 أشخاص فى حادث سير ببنى سويف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة أمام عزبة الوقف التابعة لدائرة المركز.

ونقلت سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف كلا من يوسف كامل أحمد 23 سنة، مصاباً باشتباه كسر باليد اليمني، ومحمد أبو هشيمة محمد 24 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليمني، وأحمد عمار عبد الوهاب 23 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، ومحمد ابراهيم أبو زيد 23 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، وأحمد صالح عبد المجيد 24 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، ومحمد مصطفي صلاح 32 سنة، مصاباً بجروح وكدمات.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعى، لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.