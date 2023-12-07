إحنا الفكرة.. أغنية جديدة للتوعية بأهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى - محمد عبد المجيد

فى إطار تشجيع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، المصريين وحثهم على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، أعدت الهيئة الوطنية فيديو بأغنية جديدة لحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التى تجري فى الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

سبق وأعلنت الهيئة خلال الخطة الموضوعة، عن تفعيل الصفحة الرسمية لها علي صفحة مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتعاقد علي إدارتها وتحديثها بصفة مستمرة، نظرًا لأهمية مواقع التواصل الاجتماعي كأحد العوامل المؤثرة علي صحة ودقة تداول المعلومات، مضيفة إلي ذلك مراجعة المادة الفيلمية المستخدمة في التوعية والتثقيف بالإضافة إلي كافة وسائل التوعية المستخدمة في الانتخابات السابقة لبحث مدى فاعليتها، وإعداد مادة فيلمية جديدة لتتناسب مع الاستحقاق الانتخابي الحالي.

وتضمنت الخطة آليات التفاعل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والتجهيزات اللوجستية للعملية الانتخابية، وقواعد البيانات الانتخابية، وبروتوكولات التعاون والاتفاقيات ، ونماذج عمل الانتخابات الرئاسية، والبرامج التدريبية، والتواصل مع الهيئة الوطنية.

وقام الجهاز التنفيذي الهيئة الوطنية للانتخابات، بمراجعة الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة وإدخال بعض التعديلات الهامة عليه ليتناسب مع الوضع الحالي، كما تم رفع كفاءة المواقع ليستوعب أكثر من 180 ألف زائرًا وذلك ضمن الاستعدادت اللازمة للخطة التي تم وضعها بانتخابات الرئاسة لعام 2024.

وحددت المواد الدستورية شروط انتخاب رئيس الجمهورية، وهي:

المادة 140: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولايجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

وتنص المادة 141: يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

وتتضمن المادة 142: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممنطجح لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

وتنص المادة 143 ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

وطبقاً للمادة 144 يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.