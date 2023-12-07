أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل 2780 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب فى مصر، اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023، استقرارا ملحوظا عند 2780 جنيها للجرام، عقب تراجعات ملحوظة فى الأيام الثلاثة الماضية دون 2800 جنيها للجرام من العيار الرئيسى 21، فى المقابل سجل السعر العالمى للذهب تراجع من أعلى قمة تاريخيه له مطلع هذا الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم الخميس



عيار 24 يسجل 3177 جنيها.

عيار 21 يسجل 2780 جنيها.

عيار 18 يسجل 2383 جنيها.

عيار 14 يسجل 1853 جنيها

الجنيه الذهب 22240 جنيها.

صناديق الذهب

شهدت صناديق الذهب المتداولة العالمية المدعومة ماديًا تدفقًا خارجيًا قدره 920 مليون دولار أمريكى خلال نوفمبر، وهو أقل بكثير من الشهر السابق، وانخفضت الحيازات إلى 3.236 طنًا، بانخفاض قدره 9 أطنان فى نوفمبر، فى حين ارتفع إجمإلى الأصول المدارة بنسبة 2% إلى 212 مليار دولار أمريكى، مدعومة بارتفاع ملموس بنسبة 2% فى سعر الذهب.

واجتذبت صناديق أمريكا الشمالية تدفقات صافية بلغت 659 مليون دولار أمريكى فى نوفمبر، مما وضع حدًا لسلسلة خسائر المنطقة التى استمرت خمسة أشهر، وأبقى بنك الاحتياطى الفيدرإلى الأمريكى أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثانى على التوالي، مما رفع توقعات المستثمرين لانتهاء دورة التشديد.

وتترقب الأسواق تباطؤ التضخم وتباطؤ سوق العمل، مما أثر بشكل أكبر على عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، ومع ذلك فإن معظم الدعم لكل من تدفقات الأسعار وصناديق الاستثمار المتدأولة جاء من المخاطر الجيوسياسية المتزايدة فى وقت مبكر من الشهر ومن مراكز المستثمرين، كما أدى ارتفاع أسعار الذهب قبل تاريخ انتهاء صلاحية خيارات الذهب الرئيسية لصناديق الاستثمار المتداولة فى 17 نوفمبر إلى تدفقات ملحوظة.