أخبار مصر.. ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ35.173 مليار دولار نهاية نوفمبر

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، إعلان البنك المركزى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ35.173 مليار دولار نهاية نوفمبر، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لانتخابات الرئاسة المصرية على مدار الساعة.



ممثل حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى: مرشحنا أعاد لمصر مكانتها قال النائب أحمد فوزى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثل حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، إن برنامج الرئيس السيسى قائم على رؤية شاملة للرئيس بدأناها بالفعل منذ عام 2014، رؤية ترتكز على محددات الأمن القومى المصرى وإعادة بناء الدولة المصرية ومؤسساتها.



رئيس الوزراء يتفقدُ المتحف المصرى الكبير لمتابعة تطورات الأعمال ويلتقى عددا من السائحين قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بجولة تفقدية في المتحف المصري الكبير، لمتابعة تطورات الأعمال بالمشروع والتعرف على سير التشغيل التجريبي لعددٍ من أقسامه، حيث رافقه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء عاطف مفتاح، المُشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور الطيب عباس، مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتابع بشكل أسبوعي ما يتم إنجازه من أعمال بالمتحف خلال الفترة القادمة، لافتتاحه بشكل كامل في أقرب وقت، مشيراً إلى أن الدولة تعتبره صرحاً ثقافياً مهماً، سيعيد إظهار نتاج الحضارة المصرية وإرثها العظيم إلى العالم بصورة عصرية وجذابة.



وزيرة التضامن: بطاقات انتخابية بلغة "برايل"لتيسير مشاركة ذوى الإعاقة البصرية أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي انتهاء الوزارة من كافة الاستعدادات والإجراءات للمساهمة في تيسير وتسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات غير القادرة في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.



البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ35.173 مليار دولار نهاية نوفمبر قال البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 35.173 مليار دولار فى نهاية شهر نوفمبر 2023 مقارنة بنحو 35.102 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2023، بارتفاع قدره 71 مليون دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 5 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.



انتخابات الرئاسة 2024.. الصمت الانتخابى يبدأ بعد 12 منتصف الليل بحلول الساعة الثانية عشر بعد منتصف ليل اليوم الخميس، يبدأ الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، الذى تتوقف فيها الدعاية الانتخابية للمرشحين داخل مصر على مدار يومي الجمعة والسبت، وذلك لإتاحة فرصة أمام الناخبين في اختيار من يرغبون في ترشيحهم دون تأثير.

ويحظر خلال فترة الصمت الانتخابى ممارسة الأنشطة الدعائية للمرشحين، حتى يتاح للمواطن التركز والتريث في اختيار المرشح الراغب في انتخابه.



التعليم العالى تعلن قائمة سوداء للكيانات الوهمية على موقع الوزارة الرسمي في إطار المواجهة الحاسمة للكيانات الوهمية التي تعمل دون ترخيص من وزارة التعليم العالي وتمنح شهادات غير مُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة لها، تم إعلان قائمة سوداء بهذه الكيانات الوهمية بالموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليتعرف الطلاب وأولياء الأمور على القائمة السوداء للكيانات الوهمية على مستوى الجمهورية.



وزارة التعليم توجه بمراعاة المستويات المعرفية للطلاب بامتحانات الترم الأول وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن تراعى أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف لنقل والشهادة الإعدادية المستويات المعرفية المختلفة للطلاب وأن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية إضافة إلى تدرج أسئلة الامتحان من السهل إلى الأصعب وخالية من الأخطاء اللغوية والمطبعية.



مجلس الشيوخ الروسى: إجراء الانتخابات الرئاسية 17 مارس 2024 أعلن مجلس الشيوخ الروسي، عن أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 17 مارس 2024، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

الرئيس السيسى يصل الكلية الحربية لمشاهدة اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الكلية الحربية ليشهد اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.



أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل 2780 جنيها للجرام تشهد أسعار الذهب فى مصر، اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023، استقرارا ملحوظا عند 2780 جنيها للجرام، عقب تراجعات ملحوظة فى الأيام الثلاثة الماضية دون 2800 جنيها للجرام من العيار الرئيسى 21، فى المقابل سجل السعر العالمى للذهب تراجع من أعلى قمة تاريخيه له مطلع هذا الأسبوع.



قسم التعبئة فى الجيش الإسرائيلى يرفع حظر السفر للخارج عن الجنود رفع قسم التعبئة في الجيش الإسرائيلى، الأربعاء، حظر السفر على الجنود، حيث سمح لهم بالسفر إلى خارج البلاد.

وذكرت وسائل إعلامية أن "قسم التعبئة في الجيش الاسرائيلي يرفع حظر السفر على الجنود ويسمح لهم بالسفر إلى خارج البلاد ما عدا البلدان التي اعتبرها مجلس الأمن القومي خطيرة".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" بأن الجيش الإسرائيلي سرح آلاف جنود الاحتياط الذين لم يشاركوا في العملية العسكرية في قطاع غزة. وأشارت إلى أنه سيتم تسريح آخرين بناء على تقييم الوضع.



موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولى فى الكونفدرالية يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره ساجرادا الأنجولى في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، بعدما قدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد اللقاء 24 ساعة، ليقام في السادسة مساء السبت على ملعب السلام بدلاً من الأحد.

وعقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مهمة مع اللاعبين تحدث فيه مع اللاعبين عن الأحداث الأخيرة الخاصة بمواعيد المباريات للفريق وتأجيل مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري وتقديم موعد مباراة ساجرادا، وطالبهم بعدم الانشغال بهذه الأمور والتركيز فقط في التدريبات بجدية.



وزارة التعليم: المسابقة الثالثة من تعيين 150 ألف معلم ستكون فى 2025 قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن المسابقة الثالثة لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات ستكون في عام 2025، موضحة أن المسابقة سوف تستهدف 30 ألف معلم، ومن ثم سيكون العدد وصل إلى 90 ألف معلم عام 2025، مضيفة أنه خلال 2024 سيكون تم الانتهاء من التعاقد مع 60 ألف مدرس لسد العجز في التخصصات المطلوبة.



غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1445 هجريا الخميس 14 ديسمبر كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد شهر جمادى الآخرة لعام 1445 هجريا.

ووفقا للحسابات الفلكية يولد هلال شهر جمادى الآخرة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:33 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأربعاء 29 من جمادى الأولى 1445 هـ الموافق 2023/12/13 (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 22 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (16 - 22 دقيقة).



المرور: طوارئ داخل غرف العمليات بسبب الشبورة المتوقعة على الطرق أعلنت غرف عمليات المرور حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس سواء ظهور الشبورة على الطرق الرابطة بين المحافظات، بعد توقعات هيئة اﻷرصاد الجوية، ويتم غلق المحاور منعا للحوادث وتستقبل غرف العمليات البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.



تداول السكر بالبورصة المصرية للسلع لتقليل حلقات البيع والحد من ارتفاع الأسعار.. "النيل للمجمعات" تطرح أكثر من 400 طن يوميًا بالقاهرة استمرارا لتوفير السلع الغذائية للمواطنين والحد من ارتفاع الأسعار تعقد البورصة المصرية للسلع غدا الخميس جلسة جديدة للتداول على سلعة السكر الأبيض لصالح شركات تجارة السكر وشركات التعبئة، حيث تهدف البورصة إلى تقليل حلقات تداول السلع للحد من ارتفاع الأسعار وتوفير المنتج بسعر عادل.

وجاء تأسيس البورصة المصرية للسلع بالتعاون مع الجهات المعنية للحد من احتكار السلع بالأسواق وأيضا عدم كثرة تداول المنتجات، كما كان يحدث في الماضي الأمر الذي يساهم في توفير السلع بأسعار عادلة، ويستطيع المصنع أو البائع أو تاجر من خلال البورصة المصرية للسلع إيداع المنتجات الحاضرة "منتج نهائى" داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة بالجودة، ثم بعد ذلك التداول من على المنصة الإلكترونية للبورصة.

فاضل 94 يوما.. تعرف على موعد أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا كشفت الحسابات الفلكية، التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد شهر رمضان 2024، حيث تشير الحسابات إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون الإثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يوماً، وبذلك يتبقى حوالى 94 يوما على أول أيامه.

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية عن موعد شهر جمادى الآخرة لعام 1445 هجريا، وتكون غرة شهر جمادى الآخرة 1445 هـ فلكياً يوم الخميس 2023/12/14.