أبرزها المياه الغازية.. تعرف على أشهر المشروبات المضرة بالأسنان

كتبت مروة محمود الياس

الحفاظ على صحة وسلامة الأسنان مهمة ليست بالسهلة، عليك الاهتمام بها وعنايتها بشكل سليم، وأوضح الدكتور أحمد يحيى استشارى الفم والأسنان بجامعة القاهرة، أن هناك مجموعة من المشروبات السائلة تضر بالاسنان وترفع فرص التسوس، وتزيد من فرص تآكل الطبقة المغلفة للاسنان.

ومن أشهر هذه العصائر - وفقا لدكتور يحيى - تلك التى تحتوى على محليات وسكر بكميات كبيرة، كالمشروبات التى تحتوى على الصودا، فبحانب أضرارها الصحية على الجسم والمناعة والعظام، فهى ترفع نسب السكر فى الدم، وترفع فرص الإصابة بالتسوس، وكذلك تتسبب فى تآكل الطبقات الحامية للاسنان.

وتابع الدكتور يحيي حديثه موضحا أن المشروبات التى تحتوى على السكر والمواد الحافظة المعبأة، أيضا من الخيارات السيئة وتسبب التآكل والتسوس خاصة لمن لم يعتنى بأسنانه وبخاصة الأطفال، إضافة لما تسببه من ضعف عام فى دفاعات الجسم، وتجعل الفم عرضة للضرر.

وفى السياق ذاته ذكر موقع millenniumdds مجموعة من المشروبات التى تسبب تآكل جير والغلاف الحامى للأسنان وترفع فرصة حدوث التسوس، ومنها المشروبات التى تباع فى صالات الجيم كالمشروبات الرياضية، وكذلك حذر التقرير من بعض المشروبات والعصائر غير صحية أيضا وتضر بغلاف الاسنان وهى عصائر " الطاقة" الغنية بكميات كبيرة من الكافيين.

ونصح التقرير بتجنب تناول هذه المشروبات بشكل عام، لأنها تضعف المناعة ولا فائدة لها الجسم ولا الفم، ويمكن تناولها عند الحاجة باستخدام " الشفاطة" لمنع ملامستها قدر الإمكان للاسنان والضروس.