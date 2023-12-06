وزير الخارجية الصينى: ينبغى احترام مسارات تنمية حقوق الإنسان بكل دولة

وأضاف "وانغ يي"، خلال الندوة الدولية لإحياء الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفقا لوكالة أنباء الصين (شينخوا)،" إنه في الصين، يجري ضمان حق الشعب في العيش والتنمية بشكل أكثر فعالية، وتجري أيضا ممارسة حق الشعب في أن يكون سيد البلاد على نحو أكمل، ويجري أيضا الوفاء بحقوق جميع أفراد الأقليات القومية وجميع المجموعات على نحو أكثر شمولا، الصين ملتزمة بالمشاركة في الحوكمة الدولية لحقوق الإنسان وتقديم إسهامات إيجابية في قضايا حقوق الإنسان العالمية".

وفي إشارته إلى أن مسار تنمية حقوق الإنسان الذي اختارته الصين يتماشى مع ظروفها الوطنية وتطلعات شعبها، قال وانغ" إن الصين ستمضي قدما بثبات على طول الطريق، إننا على استعداد للانخراط في الحوار مع الدول الأخرى على أساس المساواة والاحترام، والاستفادة من نقاط القوة لدى بعضنا البعض، والعمل سويا لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

ودعا جميع الأطراف إلى تدعيم الأمن المشترك، وخلق بيئة دولية أكثر سلاما من أجل إعمال حقوق الإنسان، والتصدي للتحديات الأمنية بنهج مربح للجميع، وحل الخلافات والنزاعات من خلال الحوار والتشاور حتى تنتهي الصراعات ويتمكن النازحون من العودة إلى وطنهم في أقرب وقت ممكن.

كما دعا جميع الأطراف إلى توفير المزيد من الخيارات لإعمال حقوق الإنسان، مضيفا أنه يتعين احترام تنوع حضارات العالم.