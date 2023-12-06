وزارة التعليم توجه المديريات بتلافى أخطاء صياغة أسئلة الامتحانات

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات والإدارات التعليمية بأن تكون أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خالية من الأخطاء اللغوية وأيضا طباعتها واضحة، وأيضا لا تكون إجاباتها واضحة لا تحمل ألغازا أو أخطاء.

وطالبت الوزارة بأن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف وأن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها، وأن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة للتمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب إضافة إلى أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب وأن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة، وأن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية، وأن تستوفى الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة) - الصف - المادة – الزمن – الدرجة.

وطالبت الوزارة بجودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط - المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو الأخطاء اللغوية. جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تنطلق 14 يناير المقبل.