وزارة الإعلام الكويتية تكرم مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط

جاء ذلك خلال تنظيم وزارة الإعلام الكويتية بالتعاون مع جامعة الكويت، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "كيف تكون مراسلا ناجحا"، وذلك بمقر قسم الإعلام بكلية الأداب.

وتناولت ورشة العمل، أساليب كتابة الخبر الصحفي، والمصداقية والسرعة في نقل الخبر، ودور وكالات الأنباء العالمية في التغطية الصحفية، وتاريخ وكالة أنباء الشرق الأوسط في دولة الكويت، والتعاون والتنسيق مع وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وشارك في ورشة العمل لفيف من أساتذة وطلاب الإعلام بكلية الآداب جامعة الكويت، والوكيل المساعد لقطاع الإعلام الخارجي لوزارة الإعلام الكويتية بدر ناصر الطراروة، ومدير إدارة شئون الإعلام الخارجي عائشة عادل العسعوسي، ورئيس قسم الإعلام الدكتور محمود الهاشمي، والدكتور حسين مراد بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الكويت، ودهيران أبا الخيل عضو جمعية الصحفيين الكويتين ومستشار وزير الإعلام الكويتي.