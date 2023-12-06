اليوم السابع
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بعد نجاح جهود قاطرات الإنقاذ فى التعامل مع الموقف الطارئ..

هيئة قناة السويس: السفينة ONE ORPHEUS تستأنف العبور وانتظام الملاحة

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 08:14 م
هيئة قناة السويس: السفينة ONE ORPHEUS تستأنف العبور وانتظام الملاحة جانب من استئناف الحركة
الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبري غانم

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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قاطرات الإنقاذ البحري للهيئة نجحت في التعامل مع طوارئ الملاحة والعطل الفني الذي تعرضت له دفة سفينة الحاويات ONE ORPHEUS خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.  

وأكد رئيس الهيئة، في بيان له، أن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر نتيجة الموقف الطارئ حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية بالتوازي مع أعمال الإنقاذ للسفينة. 
 
وأضاف الفريق ربيع بأن السفينة ONE ORPHEUS تستأنف حاليا عبورها للقناة بصورة طبيعية بعد إصلاح عطل الدفة والتأكد من صلاحيتها الفنية للإبحار، كما تستأنف الـ6 سفن المتبقية خلفها عبورها للقناة. 
 
وشدد رئيس الهيئة على جاهزية قناة السويس للتعامل مع المواقف الملاحية الطارئة وفق مقتضيات إدارة الأزمة وما تتطلبه كل حالة على حده من إجراءات خاصة تتطلب التعامل السليم والدقيق والفورى لإنهاء المشكلة والحفاظ على انتظام الملاحة بالقناة. 
 
جانب من لحظة استئناف الحركة (1)
لحظة استئناف الحركة
 
السفينة ONE ORPHEUS تستأنف العبور وانتظام الملاحة
السفينة ONE ORPHEUS تستأنف العبور وانتظام الملاحة

 

السفينة ONE ORPHEUS تستأنف العبور
السفينة ONE ORPHEUS تستأنف العبور

 

السفينة ONE ORPHEUS فى قناة السويس
السفينة ONE ORPHEUS فى قناة السويس

 

جانب من لحظة استئناف الحركة (4)
جانب من لحظة استئناف الحركة 






قناه السويس

اسامه ربيع

جنوح سفينه

سفينة الحاويات ONE ORPHEUS

اليوم السابع بلس

جنوح سفينة فى قناة السويس

السفينة الجانحة




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