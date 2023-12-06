هيئة السلع التموينية تعلن عن ممارسة لشراء القمح المستورد

كتب مدحت وهبة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة لشراء القمح المستورد من العديد من المناشء، وأن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية والشحن من 10 إلى 20 يناير 2024 و/أو من 21 إلى 31 يناير 2024 وأن جلسة فض المظاريف والبت غدا الخميس بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية.

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت على شراء 180 الف طن قمح مستورد من الخارج لتعزير المخزون الاستراتيجى من القمح المخصص لانتاج الخبز المدعم حيث توفر الوزارة الخبز لاصحاب البطاقات التموينية بسعر 5 قروش للرغيف.