اليوم السابع
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ننشر جميع جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للتعليم الأزهرى بجميع المراحل

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 02:45 م
ننشر جميع جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للتعليم الأزهرى بجميع المراحل قطاع المعاهد الازهرية
كتب لؤى على

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أعلن قطاع المعاهد الأزهرية جميع جداول امتحانات المراحل التعليمية - الابتدائية - الاعدادية - الثانوية، للفصل الدراسى الأول من العام الدراسى 2023-2024 ، بالإضافة إلى جداول امتحانات مراحل البعوث الإسلامية، وذلك على النحو الآتى:

الصفين الرابع والخامس الابتدائى
الصفين الرابع والخامس الابتدائى

 

اتمام المرحلة الابتدائية الأزهرية
اتمام المرحلة الابتدائية الأزهرية

 

الصف الاول الاعدادى
الصف الاول الاعدادى

 

الصف الثانى الاعدادى
الصف الثانى الاعدادى

 

الشهادة الاعدادية
الشهادة الاعدادية
طلاب البرنامج التأهيلى الملحقين على الشهادة الاعدادية
طلاب البرنامج التأهيلى الملحقين على الشهادة الاعدادية
الصف الاول الثانوى علمى
الصف الاول الثانوى علمى
الصف الثانى الثانوى علمى
الصف الثانى الثانوى علمى
الصف الاول الثانوى ادبى
الصف الاول الثانوى ادبى
الصف الثانى الثانوى ادبى
الصف الثانى الثانوى ادبى
 
الصف الأول الاعدادى - البعوث الاسلامية
الصف الأول الاعدادى - البعوث الاسلامية
الصف الثانى الإعدادى - البعوث الإسلامية
الصف الثانى الإعدادى - البعوث الإسلامية
الصف الاول الثانوى - البعوث الاسلامية- القسم العلمى
الصف الاول الثانوى - البعوث الاسلامية- القسم العلمى
الصف الثانى الثانوى - البعوث الاسلامية- القسم العلمى
الصف الثانى الثانوى - البعوث الاسلامية- القسم العلمى
الصف الاول الثانوى - البعوث الاسلامية- القسم الادبى
الصف الاول الثانوى - البعوث الاسلامية- القسم الادبى
الصف الثانى الثانوى - البعوث الاسلامية - القسم الادبى
الصف الثانى الثانوى - البعوث الاسلامية - القسم الادبى

 







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