نقيب الغزل والنسيج: انعقاد غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية بدءا من السبت

كتبت آية دعبس

اجتمعت غرفة العمليات المركزية للنقابة العامة للغزل والنسيج، لمتابعة الانتخابات الرئاسية ، اليوم، بحضور عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، ورؤساء اللجان النقابية بالمحافظات، والتي ستنعقد علي مدار الـ24 ساعة خلال أيام الاقتراع الثلاث 10، 11، و12 ديسمبر الجارى.

وأوضح عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، أن غرفة العمليات المركزية بمقر النقابة العامة وفروعها بالمحافظات، ستنعقد بداية من ظهر يوم السبت المقبل وحتي مساء يوم الثلاثاء المقبل، وغلق باب التصويت والبدء بفرز أصوات المشاركين بالانتخابات الرئاسية 2024.

وأوضح نقيب الغزل والنسيج، غرفة العمليات سوف تمارس مهامها في المتابعة والحشد إضافة إلى التواصل والتنسيق مع غرف العمليات المنعقدة باللجان النقابية على مستوى الجمهورية بمختلف الشركات والمصانع، وذلك لمتابعة العملية الانتخابية وحث العاملين علي المشاركة في العرس الانتخابي.

كان قد أعلن عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وحلج وكبس القطن، تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسته وعضوية هيئة مكتب النقابة العامة للمتابعة والتنسيق بشأن الانتخابات الرئاسية والتي ستجري أيام 10،11،12 ديسمبر الجارى، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمحافظات من رئيس وأعضاء اللجان النقابية للمتابعة والتنسيق مع اللجنة المركزية بالنقابة العامة، وذلك للإشراف علي مشاركة الأعضاء بمواقع العمل فى الانتخابات الرئاسية خـلال أيام الاقتراع.