نقيب العاملين بالتعليم: غرفة عمليات لمتابعة الحشد لانتخابات الرئاسة

كتبت آية دعبس

أعلن هشام رضوان، النقيب العام للعاملين بالتعليم والبحث العلمى ، آمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تشكيل غرفة عمليات بمقر النقابة العامة للتعليم واللجان النقابية التابعة للنقابة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتى تنطلق يوم الأحد 10/12/2023، وللتأكيد على أهمية التصويت و المشاركة فى هذا العرس الديمقراطى.

وأكد رضوان، على ضرورة مشاركة العمال للتصويت بكثافة فى الانتخابات، لإرسال رسالة للعالم ان شعب مصر لدية وعى وحس وطنى وسياسي، وقادر على اختيار رئيسه واستكمال بناء مصر الجديدة التى نحلم بها، من خلال دعم والتصويت لصالح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أنه تم تكليف لجنة من أعضاء النقابة للنزول الميدانى للجان الانتخابية، وذلك لمتابعة عملية تنظيم سير العملية الانتخابية وموافاة غرفة العمليات بعملية التصويت ونزول العمال للادلاء بأصواتهم .

كان قد أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية أخرى، وذلك في إطار الدور الهام والحيوى الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعى لجميع فئات العمال بجمهوريتنا الجديدة، مشيرا إلى أن تأييده للسيسى من أجل استمرار بناء دولتنا الحديثة، من أجل الأمن والأمان والاستقرار من أجل استمرار الدور الريادى لجمهوريتنا الجديدة في المنطقة، من أجل دعم ومساندة الطبقة الفقيرة والمتوسطة، من أجل استمرار تدعيم التنمية المستدامة، من أجل استكمال تطوير المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، وغيرهم من المشروعات القومية العملاقة.