اليوم السابع
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الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 10:50 ص
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نشاط رياح وانخفاض درجات الحرارة مع شمس ساطعة بالغردقة.. فيديو وصور

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 10:45 ص
نشاط رياح وانخفاض درجات الحرارة مع شمس ساطعة بالغردقة.. فيديو وصور طقس الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شهدت مدينة الغردقة عاصمة محافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء نشاط ملحوظ للرياح مع سرعة الرياح بالبحر الأحمر، وانخفاض فى درجة الحرارة مع شمس ساطعة وسماء صافية علي جميع انحاء المدينة والمدن الشمالية بالبحر الأحمر. 

 
بينما كانت شهدت مدينة مرسى علم سقوط سيول بانحاء متفرقة بالمدينة والمناطق الجبلية المختلفة التى تسببت مساء أمس فى فصل التيار الكهربى وتوقف بعض الطرق وسرعان ما عادة الحادة مرة اخرى للمدينة بعد تصريف المياه فى اتجاه البحر .
 
كما شهدت مدينة الشلاتين سقوط امطار غزيرة وصلت لحد السيول فى المناطق الجبلية المختلفة، والتى استقبلها الاهالى بالفرحة لما يعقبها من انتشار المراعى الجبلية وتوفير العشب للماشية والأبل .
 
 
طقس الغردقة
طقس الغردقة

طقس مشمس بالغردقة
طقس مشمس بالغردقة

نشاط ملحوظ للرياح بالغردقة
نشاط ملحوظ للرياح بالغردقة

 







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