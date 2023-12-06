اليوم السابع
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ندوة توعوية عن أهمية المشاركة بالانتخابية الرئاسية بقرية زيان بالدقهلية

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 08:40 م
ندوة توعوية عن أهمية المشاركة بالانتخابية الرئاسية بقرية زيان بالدقهلية جانب من القافلة الطبية
الدقهلية - محمدالحبشي

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شهدت قرية زيان التابعة لمركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، تنفيذ قافلة طبية شاملة لكل التخصصات لتوقيع الكشف الطبى المجانى على أهل القرية، إلى جانب تنفيذ يوم ترفيهى لأطفال القرية.

 

ونظم الدكتور أشرف عبدالهادى، نقيب السياحين بمحافظة الدقهلية، مضيفا: "القافلة دعما منه لأهل قرية زيان، مع صرف علاج مجانى لجميع أبناء القرية وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية".

 

وشهد اليوم الطبى فى القرية ندوة توعوية للمواطنين لحثهم على قيمة المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية المصرية المقبلة 2024، على هامش القافلة الطبية والتى تم من خلالها توقيع الكشف الطبى على 1250 مواطنا من أبناء القرية، مع صرف العلاج المجانى لهم، إضافة لعمل يوم ترفيهى للأطفال.

 







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