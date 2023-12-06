نائب محافظ الدقهلية يتفقد اللجان الانتخابية بالمراكز والمدن والأحياء.. صور

قام الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء أنور الجروانى السكرتير المساعد للمحافظة، بالمرور على اللجان الانتخابية بالمراكز والمدن والأحياء للتأكد من جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين فى الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها أيام 10و11و12 ديسمبر الجارى، جاء هذا استكمالا لجولات محافظ الدقهلية للمرور على اللجان الانتخابية فى عدد من المراكز والمدن والأحياء.

وقام نائب المحافظ بالمرور على اللجان الانتخابية بمراكز ميت سلسيل والجمالية والمنزلة والمطرية، وقام "السكرتير العام" بالمرور على اللجان الانتخابية بمراكز بنى عبيد وتمى الأمديد وميت غمر، وقام السكرتير المساعد بالمرور على مراكز الكردى ومنية النصر ومحلة دمنة ودكرنس.

جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن التى شملتها الجولات المكوكية الثلاثة، حيث تم التأكد من جاهزية جميع اللجان بنطاق المحافظة لاستقبال الانتخابات الرئاسية، 2024 المقرر انعقادها أيام 10و11و12 ديسمبر الجارى وتوافر كافة مستلزمات العملية الانتخابية ومتابعة تنفيذ الاجراءات المقررة والتى تنفذها الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق وذلك لإجراء العملية الانتخابية فى سهولة ويسر وتمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم دون أية معوقات.

وأشار "مختار" إلى أن الدقهلية بها 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا وإجمالى عدد الناخبين 4 مليون و562 ألف ناخب تقريبا و1,119مغترب.

وقال المحافظ: "ادعوا أبناء وشعب الدقهلية بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدى وعى الشعب المصرى"، مؤكدا على أن الدقهلية دائما تأتى فى المقدمه فيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية والانتخابات وهذا ما أثبته أبناء الدقهلية فى الأعوام الماضية.