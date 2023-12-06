"مياه الفيوم" تنظم قافلة مائية بقرية مناشى الخطيب بمركز الفيوم

الفيوم رباب الجالي

نظمت إدارة التوعية بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، قافلة مائية بقرية مناشي الخطيب بمركز الفيوم ضمن برنامج الشركة لنشر الوعي والثقافة المائية.

وقال محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن القافلة شملت عدة أنشطة وفعاليات مائية متنوعة فقد تم سحب عينات من مياه الشرب من أماكن متفرقة بالقرية بواسطة المعمل المركزي ولقاء مع مسئول الوحدة الصحية بالقرية للتأكد من جودة ومأمونية مياه الشرب ومطابقتها للمواصفات القياسية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ورصد أي شكاوى متعلقة بجودة المياه.

كما تم تنفيذ حملة طرق أبواب بجانب تنفيذ استطلاعات للراى حول الخدمات المقدمة من الشركة للمواطنين وعقد ندوة للمدرسين داخل مدرسة الشهيد وجية الابتدائية لتعريفهم بالمجهودات التى تبذلها الدولة والشركة فى توفير مياه الشرب وإنشاء المشروعات التى تخدم المواطن، وتنفيذ ندوة توعية للتلاميذ بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على كل قطرة ماء من الاهدار والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والحفاظ على البيئة والنظافة الشخصية والتغذية الصحية السليمة وتوزيع بعض الجوائز على الطلاب لتشجيعهم وتحفيزهم.

وأكد النجار على أهمية وضرورة رفع الوعي المائي لدى كافة فئات المجتمع بمختلف فئاته ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والتي أصبحت ضرورة ملحة في ظل الوضع المائي الراهن والتحديات الإقليمية والعالمية ومع تزايد أعداد السكان وانخفاض نصيب الفرد من المياه والتغيرات المناخية وأثرها على الموارد المائية.