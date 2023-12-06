مياه الشرقية تتسلم مليون جنيه لتمويل تكلفة 988 وصلة للأسر الأولى بالرعاية

سلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شيك بمبلغ مليون جنيه مقدم من جمعية الأورمان لشركة مياه الشرب والصرف الصحى لاستكمال المرحلة الرابعة لتوصيل مياه الشرب لعدد 988 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ومدن (الحسينية – صان الحجر - منشأة أبو عمر) وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة فى مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

ثمن محافظ الشرقية التعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى وجمعية الأورمان فى توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجًا دون تحملهم أى أعباء مالية، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية أصبحت تمثل شريكًا أساسيًا فى تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية والمساهمة فى رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

بينما أوضح مدير عام جمعية الأورمان بالشرقية، أن خطة عمل الجمعية خلال الفترة القادمة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كل ما ييسر الحياه ويؤمنها لفئات المجتمع من محدودى الدخل وذوى الاحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولى بالرعاية ليحيوا حياه كريمة مؤكدا على الاستمرار فى العمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذى للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم.

حضر المراسم المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى والدكتور مى عزت مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة وسيد الشوربجى مدير عام جمعية الأورمان بالشرقية.

وفى ذات السياق، سلم محافظ الشرقية، عدد 11 كرسى متحرك وطرف صناعى لحالات من ذوى الهمم مقدمين من مؤسسة بوابتك للخير بالتعاون مع المحافظة، لمساعدتهم على ممارسة حياتهم اليومية بسهولة ويسر، فى حضور المهندس سامى معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة وعبد الحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وخالد خلف مسؤول مشروعات بحرى بمؤسسة بوابتك للخير للتنمية.

أعرب المستفيدون من ذوى الهمم عن سعادتهم البالغة موجهين الشكر له على رعايته الكاملة لهم وحرصه على تلبية مطالبهم ودمجهم داخل المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

أشاد المحافظ بمجهودات مديرية التضامن الاجتماعى وتعاونها الدائم والمستمر مع الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدنى لتوفير حياة أفضل للمواطنين تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن مثل هذه المبادرات النبيلة تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

ومن جانبه أشار خالد خلف مسؤول مشروعات بحرى بمؤسسة بوابتك للخير للتنمية إلى استمرار المؤسسة فى التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للقيام بدورها المجتمعى لرعاية الأسر الأولى بالرعاية والأرامل والأيتام وتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لفئات المجتمع.