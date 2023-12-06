اليوم السابع
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مفتى الجمهورية يوضح الحكم الشرعى فى مسؤولية الزوج عن حجاب زوجته

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 07:39 م
مفتى الجمهورية يوضح الحكم الشرعى فى مسؤولية الزوج عن حجاب زوجته الحجاب
كتب لؤى على

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ما هى حدود مسؤولية الزوج عن حجاب زوجته؟ وإذا كانت الزوجة ترفض لبس الحجاب فهل يجب على الزوج ضربها أو تعنيفها لإجبارها عليه، وهل يقع عليه إثم عدم حجابها؟، سؤال أجاب عنه الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وجاء رده كالآتى: الزوج كما هو مسؤول عن رعاية مصالح أهله الدنيوية، مسؤول كذلك عن رعاية مصالحهم الدينية؛ وذلك بأمرهم بطاعة الله تعالى ونهيهم عن معصيته، بالموعظة الحسنة والإرشاد وتوفير السبل لهم لتحقيق ذلك.

 

وتابع: "الحجاب حق من حقوق الله يجب على كل امرأة مسلمة القيام به، فإن لم تفعل وجب على زوجها أن يأمرها به ويتلطف معها بالنصح ويذكرها بفرضيته ويحثها عليه، ويداوم على ذلك، ولا يجوز إيذاؤها نفسيًّا ولا بدنيًّا لإجبارها على الحجاب؛ إذ لم يأمر الله أحدًا أن يجبر الناس على طاعته، بل أمر بالأمر بها على جهة التذكير والحث، فإن قام الزوج بذلك فلا إثم عليه فى تركها الحجاب". 







لبس الحجاب

حكم لبس الحجاب

لبس الزوجة للحجاب

الحجاب




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