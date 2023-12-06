مصرع 17 شخصا وإصابة 11 آخرين جراء سقوط حافلة بواد فى الفلبين

وقال مسئولون فلبينيون - وفقا لقناة "إيه بي سي" الأمريكية - إن الحادث وقع عندما كانت الحافلة قادمة من مقاطعة "إلويلو" حيث فقد سائقها وهو من بين القتلى، السيطرة عليها بعدما اصطدمت بسياج خرساني ثم سقطت في الوادي.. مشيرين إلى أن 7 من المصابين حالتهم حرجة.

وأضافت القناة أن عمليات البحث عن الضحايا انتهت، إلا أن المسئولين طالبوا رؤساء القرى بإبلاغ مسئولي الطوارئ في حال العثور على المزيد من الضحايا في موقع الحادث.

وتعد حوادث الطرق في الفلبين من الأمور الشائعة بسبب عدم الالتزام بقوانين المرور والسيارات المتهالكة وغيرها.