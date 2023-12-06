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مصادر: مطار العريش استقبل 285 طائرة مساعدات.. وإدخال 2312 شاحنة لقطاع غزة

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 05:40 م
مصادر: مطار العريش استقبل 285 طائرة مساعدات.. وإدخال 2312 شاحنة لقطاع غزة طائرة مساعدات بمطار العريش
كتب محمد عبد المجيد

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كشفت مصادر، قبل قليل، أن عدد رحلات الجسر الجوى التى استقبلها مطار العريش الدولى حتى يوم 5/12/2023 هو 285 طائرة وعدد الشاحنات 2312 شاحنة.. وإدخال 37 عربة إسعاف و1788 طن وقود و3391 طن أدوية و17226 طن مواد غذائية، وخروج 11067 من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية.. وخروج 529 مصابًا.. وخروج 1553 مصريًا.
 
وشددت المصادر على مواصلة مصر فتح معبر رفح من الجانب المصري لعودة العالقين إلى القطاع وإخراج المصريين والرعايا الأجانب من القطاع وإدخال المساعدات والمواد الإغاثية والمستشفيات الميدانية واستقبال الجرحى للعلاج في المستشفيات المصرية.
 
وكشفت المصادر قيام الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع الوكالات المعنية بتذليل الصعاب واستقبال المساعدات وتقديم المساندة اللازمة لإدخال المساعدات للقطاع.
 
وأبدت المصادر قلق مصر من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب القطاع واستمرار استهداف المدنيين، كما رفضت مصر أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية بالمخالفة للقانون الدولي.
 
وشددت المصادر على تأكيد مصر ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري لإنهاء الكارثة الإنسانية الحالية بالقطاع وضرورة العودة للمسار السياسي لإنهاء هذه الحرب، كذا فتح المجال أمام إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية خاصة مع توقف عدد من المستشفيات عن العمل لاسيما في منطقة شمال القطاع.






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