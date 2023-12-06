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مصادر: مصر تؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار فورا لإنهاء الكارثة الإنسانية بغزة

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 05:30 م
مصادر: مصر تؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار فورا لإنهاء الكارثة الإنسانية بغزة الدمار فى قطاع غزة
كتب محمد عبد المجيد

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شددت مصادر على تأكيد مصر على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري لإنهاء الكارثة الإنسانية الحالية بقطاع غزة، وضرورة العودة للمسار السياسى لإنهاء هذه الحرب، كذا فتح المجال أمام إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية خاصة مع توقف عدد من المستشفيات عن العمل لاسيما في منطقة شمال القطاع. 
 
وكانت المصادر قد كشفت عن  قلق مصر، من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، واستمرار استهداف المدنيين، كما رفضت مصر أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية بالمخالفة للقانون الدولي.
 
وكانت قد أعلنت مصادر عن استمرار جهود مصر لدعم الاشقاء الفلسطينيين، وتقديم كافة أنواع الدعم فى ظل الأزمة الإنسانية الحالية التى يمر بها قطاع غزة. 
 
كما كشفت المصادر أن عدد رحلال الجسر الجوي حتى يوم 5/12/2023 هو 285 طائرة وعدد الشاحنات 2312 شاحنة.. وإدخال 37 عربة إسعاف و1788 طن وقود و3391 طن أدوية و17226 طن مواد غذائية، وخروج 11067 من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية.. وخروج 529 مصابًا.. وخروج 1553 مصريًا
 
 
 






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