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مرشحو الرئاسة يواصلون الدعاية الانتخابية بالداخل لليوم الثامن والعشرين

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 06:30 ص
مرشحو الرئاسة يواصلون الدعاية الانتخابية بالداخل لليوم الثامن والعشرين المستشار حازم بدوي
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

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يواصل اليوم الأربعاء المرشحون للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وحملاتهم الانتخابية، لليوم الثامن والعشرين على التوالى، ممارسة الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها، لاستعراض البرامج الانتخابية للمرشحين بالداخل والتى انطلقت يوم 9 نوفمبر عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين، وتستمر حتى بعد غد الجمعة 8 ديسمبر لمرشحي الرئاسة في الداخل.
 
وتمثل الدعاية الانتخابية كافة الأنشطة التى يتخذها المرشح أو حملته الانتخابية من تعليق اللافتات والمصلقات وعقد الندوات والمؤتمرات والظهور الإعلامى فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، وغيرها من الأنشطة التى تستهدف إقناع الناخب بالبرنامج الانتخابى الخاص بالمرشح.
 
وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلا من: عبدا لفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس، عبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز النخلة، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز السلم.
 
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، توجيهاتها بأن يكون الاقتراع بموجب بطاقة الرقم القومي ولو كانت منتهية، أو عبر جواز السفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي، كما استحدثت الهيئة بطاقات تصويت بطريقة برايل للتيسير على الناخبين المكفوفين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، حرصا على تمكينهم من إعمال حقهم والمشاركة.
 
وسبق وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، 28 لجنة على مستوى الجمهورية، لرصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2024، على أن تكون لجنة بكل محافظة. عدا محافظة القاهرة فتشمل لجنتين لرصد المخالفات.
 
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عددا من الضوابط والمحظورات فى الدعاية الانتخابية فحددت الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية 20 مليون جنيه فى الجولة الأولى، و5 ملايين فى الإعادة، وسمحت للمرشحين بفتح حسابات بنكية فى بنك مصر أو الأهلى لمراقبة مصروفات الدعاية، وسمحت أيضا بتلقى تبرعات من الأشخاص الطبيعية المصرية فقط بحد أقصى 2% من قيمة العشرين مليونا المخصصة للإنفاق.
 
وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات استعمال الشعارات الدينية فى الدعاية أو استخدام دور العبادة والجامعات والمبانى الحكومية والمواصلات العامة فى الدعاية، وكذا حظر كل ما يمس الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع.
 
وشجعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، المصريين فى فيديوهات على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، والنزول أثناء الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التى تجري فى الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.






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