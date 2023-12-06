مدير حملة فريد زهران يطالب أعضاء الحملة بالدعوة للمشاركة بانتخابات الرئاسة

سمر سلامة

وجه باسم كامل، مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران ، رسالة لكل أعضاء الحملة شكرهم فيها على الجهد الذي بذلوه طوال الأيام الماضية والذي ظهرت نتائجه في انتشار اسم المرشح وأفكاره وبرنامجه.

وأعلن مدير الحملة في رسالته، أن العمل بغرفة العمليات لمتابعة التصويت في الداخل سيبدأ من يوم السبت القادم 9 ديسمبر الساعة 5 مساء للتجهيز والاستعداد، على أن تنعقد الغرفة يوميا كل أيام التصويت "الأحد والإثنين والثلاثاء – 10 و11 و 12 ديسمبر" من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساءا.

ودعا باسم كامل كل أعضاء الحملة للمشاركة، موضحا أن العمل سيتم تقسيمه على فترتين صباحية ومسائية، مطالبا الجميع بتكثيف النشر على منصات التواصل الاجتماعي، وتكثيف التواصل مع المعارف والأصدقاء، ودعوتهم للمشاركة والإدلاء بأصواتهم لصالح المرشح فريد زهران.